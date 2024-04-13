فريق الأمم المتحدة يكشف عن دمار واسع النطاق في خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي

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أفاد فريق من الأمم المتحدة، بعد إجراء مهمة تقييم شاملة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بوقوع دمار واسع النطاق في المنطقة عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.

ولاحظ الفريق أن الأضرار تشمل جميع المباني التي تمت زيارتها، وبشكل خاص البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، حيث تحولت الطرق المعبدة إلى مسارات ترابية نتيجة للتدمير الشامل.

وفحص الفريق مجموعة من المواقع الحيوية في المدينة، بما في ذلك مستودعات الأمم المتحدة والمراكز الطبية والمدارس، حيث وجدوا أضرارًا كبيرة في معظمها، لافتين النظر إلى وجود ذخائر غير منفجرة متفرقة في الشوارع والمدارس، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السكان المدنيين، خاصة الأطفال الذين يعودون لمقاعد الدراسة.

وعبّر الفريق عن قلقه العميق إزاء النقص الحاد في الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والخدمات الصحية، وذلك نتيجة لتدمير مستشفيي النصر والأمل خلال الأحداث الأخيرة.

من جهته، شدد القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية جيمي ماكغولدريك، على أهمية تقديم الدعم اللازم للمدنيين المتأثرين، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعال.