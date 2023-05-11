فريق طبي بالمدينة المنورة يجري عملية معقّدة لشاب يعاني من تشوّهات في العمود الفقري

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أنهى فريق طبي في قسم جراحة العمود الفقري بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة معاناة شاب عشريني يعاني من عدم القدرة على المشي, بسبب تحدّب شديد في الفقرات الصدرية والقطنية.

وشخّص الفريق الطبي بالمدينة الطبية حالة المريض بتأثر الحبل الشوكي وظهور أعراض عصبية بالأطراف السفلية نتيجة تحدّب شديد في الفقرات الصدرية والقطنية للعمود الفقري, تسبّبت في صعوبة المشي, وبعد استكمال الفحوصات والأشعة اللازمة أجريت للحالة عملية جراحية معقّدة لتعديل العمود الفقري بواسطة قصّ عظمي وتثبيت الفقرات, تكلّلت -والله الحمد- بالنجاح.