فريق طلابي بجامعة الأمير محمد بن فهد يبتكر نظاماً فريداً لإدارة النفايات

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نجح فريق طلابي من قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة الأمير محمد بن فهد في ابتكار نظام إدارة النفايات الذكي “Smart Bin”، الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية فرز النفايات.

ويهدف الابتكار إلى تعزيز مرحلة إعادة التدوير الأولى من خلال تطوير نظام ذكي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات بشكل فعال، ويتميز النظام بقدرته على تصنيف وفرز النفايات المختلفة مثل البلاستيك والورق والمعادن والسجائر والمواد العضوية بدقة عالية باستخدام خوارزميات معالجة الصور والتعلم الآلي.

ويحتوي النظام على أنظمة فرعية للتصنيف والفصل ورصد الوزن والتسرب، ويعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة المطلوبة، ويستخدم النظام أجهزة استشعار لقياس مستوى ملء الصناديق ومراقبة جودة الهواء ودرجات الحرارة والرطوبة داخل الصناديق، ويتم توصيل البيانات إلى محطات التحكم والجهات المعنية باستخدام تقنية إنترنت الأشياء.

ويسهم المشروع في تعزيز رؤية المملكة 2030 بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، وزيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل تكاليف عملية التخلص من النفايات، حيث يعتبر هذا الابتكار إضافة قيمة للمجتمع ويعزز الاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة بالمدن المتقدمة والذكية.

ويسعى الفريق الطلابي المكون من الطالبات؛ منيرة محمد الدوسري، ولمياء سعد القحطاني، وفاديا عزت الحمامي، حالياً إلى تسجيل هذا المشروع الحاصل على جائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمر العالمي التاسع للهندسة الكهربائية والإلكترونيات EEE 2023 الذي أقيم في لندن؛ كبراءة اختراع عن طريق مكتب براءات الاختراع بالجامعة.