فشل عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات

من جانبها أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ردا على كوريا الشمالية، تمديد المناورات الجوية المشتركة بين البلدين والتي تعد الأكبر من نوعها على خلفية “الاستفزازات الأخيرة” الكورية الشمالية، في موقف سارعت بيونغ يانغ إلى وصفه بأنه “اختيار خاطئ”.

وصدرت أوامر للسكان في أجزاء من شمال اليابان بالاحتماء خلال عمليات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، خمسة من ضمنها قصيرة المدى، في خطوة أتبعتها بإطلاق وابل من المقذوفات.

بدوره، أكد الجيش الكوري الجنوبي أن “عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات يُفترض أنها انتهت إلى الفشل”.