فضل صيام يوم عرفة.. وهل يصومه الحاج؟ الشيخ عبدالله المطلق يجيب (فيديو)

قال الشيخ “عبدالله المطلق” عضو هيئة كبار العلماء، إن يوم عرفة هو يوم جليل وعظيم عند جميع المسلمين.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أنه يسن صيام يوم عرفه لما له من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم “صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة” أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أنه لا يجوز للحجاج أن يصوموا في هذا اليوم المبارك، بل يستحب الإفطار لأن هذا اليوم ينشغل فيه الحاج بذكر الله ودعاءه والتقرب منه تبارك وتعالى.