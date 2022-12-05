فضل عرض النصر على الاتحاد.. مختار علي يكشف سبب استبعاده من قائمة الأخضر

كشف مختار علي لاعب وسط النصر، والمعار لصفوف الطائي عن العديد من المفاجآت والكواليس حول انتقاله إلى الدوري السعودي بعد مسيرة احترافية بدأها في أكاديمية تشيلسي الإنجليزي ثم فيتسيه الهولندي.

قال مختار علي في تصريحات لـ “أثلتيك”، إنه تلقى عرض من الاتحاد في الفترة التي دخل في مفاوضات متقدمة مع النصر، إلا أن قرر الانضمام لصفوف العالمي.

وتابع: أنه كان أمام خيارين إما الاستمرار في مسيرته الاحترافية مع فيتسيه الهولندي أو الانتقال لمكان آخر، ووقتها قرر الانضمام إلى صفوف النصر.

وأضاف مختار علي، أن اختيار النصر كان منطقيا، خاصة أنه كان يرغب في التواجد بالمنتخب السعودي، وجميع لاعبيه كانوا في الدوري المحلي، وذلك كان السبب الرئيسي وراء قراره.

وأوضح، قدم المنتخب السعودي مشروع جذبه وجعله يرغب في أن يكون جزء منه، ولذلك جاء التأكيد على قراره بالانتقال للنصر، ونجحت في حصد لقبين معه.

وأشار نجم الطائي، أن الإصابات كان وراء عدم اختياره من جانب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، والتواجد ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم.

واختتم مختار علي حديثه، مؤكدا أن عمره الآن 25 عاما، ولديه حافز أن يكون أفضل لاعب وسط في آسيا، والعودة للنصر من أجل التواجد في كأس العالم 2026.

وكان النصر قد أعلن تعاقده مع مختار علي في موسم 2019 لمدة 3 مواسم، قادما من فيتسيه الهولندي، ثم قام بتجديد عقده في موسم 2022، ليخرج بعدها معارا إلى صفوف الطائي.