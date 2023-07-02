فعاليات أمانة حائل تشهد إقبالاً كثيفآ من الزوار في عيد الأضحى

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تشهد فعاليات عيد الأضحى المبارك التي تقيمها أمانة حائل تحت شعار “عيدنا فرحة” إقبالاً كثيفآ من الزوار بشكل يومي ، وذلك في منتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد بحائل، اشتملت على الفنون الشعبية والعروض الكرنفالية ومسرح الطفل والجوائز والمسابقات والهدايا.

واستهدفت الفعاليات الزوار من خلال العديد من العناصر الترفيهية وسط أجواءً ترفيهية للاستمتاع بالفعاليات التي نالت رضا واستحسان الجميع وتفاعلوا مع الفقرات المنوعة التي جسدت مظاهر احتفالات العيد بشكل متميز وجاذب .

وأكد مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام سعود بن فهد آل علي أن الفعاليات متنوعة ومستمرة في مختلف المنتزهات والحدائق وفي كل موقع تجسيداً لبهجة العيد ، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من سمو أمير المنطقة وحرص من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبمتابعة من أمين المنطقة .

وأضاف أن أمانة حائل قدمت هدايا تثقيفية للأطفال اشتملت على أدوات وآليات أعمال المهندسين والإدارات الخدمية بالأمانة بهدف تنمية الحس الداخلي للمهندس الصغير في عقول صغار السن ليكبروا وتكبر معهم الآمال لزيادة شغفهم للاسهام في بناء المستقبل .