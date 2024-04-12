فعاليات أمانة منطقة الجوف للاحتفال بعيد الفطر تستقطب الأهالي والزوار

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شهدت فعاليات أمانة منطقة الجوف للاحتفال بعيد الفطر المبارك إقبالاً لافتاً من أهالي وزوار الجوف، حيث تنوعت الفقرات ما بين العروض الشعبية والأمسيات الفنية والألعاب النارية وفعاليات الأطفال والعروض المسرحية .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان حرص الأمانة على مشاركة فرحة العيد مع المواطنين والمقيمين ورسم البهجة على وجوه الجميع، مشيراً إلى تسخير أمانة المنطقة كافة الإمكانيات لإنجاح الاحتفالات بما يرضي أذواق مختلف شرائح وفئات المجتمع.

وأوضح الحموان أن الفعاليات اشتملت على أمسيات فنية وشعرية في متنزه العين “الدراجة” ومتنزه الشباب “قارا” بمدينة سكاكا، إلى جانب فعاليات للطفل والأسرة، ومسابقات وهدايا وسحوبات على مدار أيام العيد، بمشاركة الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عروض مرئية وأوبريت وفنون شعبية فلكلورية من خلال فرق متخصصة من مختلف مناطق الوطن.