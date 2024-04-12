فعاليات العيد تدخل البهجة والسرور على أطفال المدينة

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تعد أيام العيد من أجمل أيام السنة فالكل يترقبها الصغير والكبير لما فيها من أنس وفرح، وتكون الابتسامة حاضرة على وجوه الجميع، فالصغير ينتظر العيد بلهفة وشوق لكي يلعب ويفرح، والكبير ينتظر العيد لكي يفرح ويأنس بتواصله مع أهله وإخوانه وأصدقائه وزيارة أرحامه وأحبابه.

لكن تبقى فرحة الأطفال فارقة وحاضرة تكون أضعاف فرحة الكبار لخلو قلوبهم من هموم الحياة ومشاغلها, وما أجمل لحظات العيد عندما ترسم على مُحيّا الأطفال الابتسامة التي تنم عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم الصافية النقية.

عدسة “واس” رصدت فرحة الأطفال بعيد الفطر المبارك من خلال تواجدها في فعاليات العيد بحديقة الملك فهد الذين عبروا عن فرحتهم بحلول “عيد الفطر المبارك .