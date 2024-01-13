فعاليات “حاتمية” بحائل تختتم عروضها بآلاف من الزوار والسياح للمنطقة

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اختتمت اليوم فعاليات “حاتمية” التي تنظمها أمانة المنطقة في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل، حيث استمتع أهالي المنطقة وزوارها على مدى ثلاثة أيام بفعالياتها المتنوعة.

وبين مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي أن الأمانة حرصت في فعاليات ” حاتمية ” على التنوع الذي يتناسب مع زوار الفعاليات باختلاف الأعمار والذائقة لديهم لتقدم مجموعة من الفعاليات التي رسمت لهم عنوان الكرم الحاتمي ابتداءً بالضيافة السعودية، والفنون الشعبية المتمثلة في العرضة، والسامري، وإدخال البهجة والسرور للأطفال من خلال المنطقة المخصصة لألعابهم الترفيهية والتعليمية والتثقيفية المتنوعة في أشكالها وأهدافها، إضافة إلى الخيمة الترفيهية المخصصة لألعاب الكبار”، والأكلات الشعبية التي منها ” الكبيبة الحائلية” والمقشوش ، والخيمة السعودية، والجلسات الشعبية، والخط الثمودي ، وعدد من الفقرات التي تحاكي المظاهر الثقافية للمنطقة .

وأكد المهندس آل علي عمق الإرث السياحي والثقافي التي تزخر به منطقة حائل ، منوهاً بدور الأمانة في تقديم ذلك لزوار وسياح المنطقة ضمن خططها الدائمة والمستمرة في تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات والمهرجانات للوصل إلى نسب عالية في السياحة المستدامة التي تحقق أعلى معايير جودة الحياة وتوظيف الميز النسبية للمنطقة في طبيعتها وأجوائها وتضاريسها الخلابة، لتحقيق أشمل الروافد السياحة والاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030 وجعل منطقة حائل مقصداً للعديد من السياح والزوار .