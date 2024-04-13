فعالية “مكة تعايدنا” تجربة فريدة لأجواء العيد

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يعيش أهالي وزوار مكة المكرمة خلال أيام عيد الفطر المبارك تجربة شيقة وفريدة من نوعها للاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك، حيث واصلت فعالية “مكة تعايدنا” أنشطتها وبرامجها في ثالث أيام العيد الفطر المبارك، التي تنوعت بين المتعة والترفيه والتسوق.

وتشمل الفعاليات عددًا من المسابقات والألعاب والهدايا، إضافة إلى مسرح النور، ومنتزه “من العايدين”، وخيمة العيد، والسيارات الكلاسيكية، وسوق الحرفيين، وعروض الصقور، ومركز العيد الذي يحتوي على فعاليات، ومسابقات للعائلات، وعروض الصوت والضوء، والرسم الحر.