فقدان عنصرين من البحرية الأمريكية قبالة السواحل الصومالية

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية قبالة سواحل الصومال.

موسكو – سبوتنيك. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: “تم الإبلاغ عن اختفاء اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء قيامهما بعمليات قبالة سواحل الصومال، وعمليات البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان وجود البحارة المفقودين”.

ويأتي فقدان عنصري البحرية الأمريكية تزامنا مع التصعيد الجاري في البحر الأحمر، ولا سيما بعد شن الولايات المتحدة غارات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة “أنصار الله”، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة “أنصار الله” اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.