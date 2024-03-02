فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء.. اليوم

المناطق_واس

يشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر شعبان بعد منتصف الليل اليوم السبت، وسيكون مقترناً بالنجم قلب العقرب لبقية الليل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قلب العقرب هو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنةً به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتراً، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريباً 60% المسافة إلى كوكب المشتري.

وبيّن أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

وأشار إلى إن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرةً إلى حد ما في الواقع، وكل النجوم الحمراء الساطعة التي يتم رؤيتها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمه حمراء (مثل النجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء).

وأبان أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التي تبلغ حوالي 3,200 درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جدًا، مثل السماك الأعزل الأبيض المزرق الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي 22,100 درجة مئوية.

وقال “إن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة يوم الأحد وسيبقى مشاهد في السماء إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي”.

يذكر أنه خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر رمضان المبارك.