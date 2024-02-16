فلكية جدة: قمر التربيع الأول يقترن بالشقيقات السبع

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يرصد بسماء الوطن العربي بعد بداية الليل اليوم قمر التربيع الأول في حالة اقتران مع عنقود نجوم الثريا، الذي يعرف أيضاً بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 06:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وبين أن عنقود الثريا لن يكون مشاهداً بالعين المجردة من داخل المدن بسبب الأضواء التي تطمس الأضواء الطبيعية في السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار أو التصوير بكاميرا رقمية، حيث تبدو مثل نجوم الدب الأصغر إلا أنها ضبابية المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء من الآن وحتى شهر أبريل المقبل.

وعدّ أبو زاهرة فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.

يذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر، سيتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.