فلكية جدة: يوم السبت غرة ربيع الأول .. فلكيًّا

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تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ربيع الأول يوم الجمعة 30 صفر 1445 عند الساعة 04:39 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وأشار إلى أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة (يوم الجمعة) عند الساعة 06:25 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (05) درجات وإضاءته (0.3 %) وسيغرب عند الساعة 07:10 مساءً بعد ( 25 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر ربيع الأول “فلكياً (حسابياً)”.

وقال “سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى ” الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي”.

وأضاف: “ففي يوم السبت 16 سبتمبر 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:24 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (16) درجة وإضاءته (2.1 %) وستكون رؤيته بالعين المجردة ممكنه في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:18 مساءً بعد ( 54 دقيقة) من غروب الشمس”.