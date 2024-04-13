فهد بن جلوي يترأس بعثة المملكة المشاركة في خليجية الشباب الأولى بالإمارات

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نيابة عن سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يترأس سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بعثة المملكة المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تنطلق منافساتها يوم الثلاثاء المقبل بدولة الامارات العربية المتحدة، على أن تفتتح رسمياً في الـ23 من ابريل الحالي في مدينة دبي، وتستمر حتى الثاني من مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 24 لعبة فردية وجماعية.

ويضم الوفد الرسمي لسموه، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستاذة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وفق الرياض.

ويمثل المملكة في الدورة، 149 لاعب و 33 لاعبة يتواجدون في 21 رياضة، وهي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والجودو والمبارزة والسهام والدراجات والريشة الطائرة والبلياردو والكاراتيه والتايكوندو والشطرنج والجوجيتسو والملاكمة والفروسية والجولف والرياضات الالكترونية والبولينج وألعاب القوى البارالمبية.

وتواصل المنتخبات السعودية المشاركة في الدورة، استعداداتها للمحفل الخليجي، من خلال معسكرات داخلية وخارجية، لتحقيق إنجازات رياضية.

وتأتي أهمية الدورة، كونها تقام لأول مرة في تاريخ الرياضة الخليجية، وتسبق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثون التي تفتتح في العاصمة الفرنسية باريس في السادس والعشرون من يوليو المقبل.