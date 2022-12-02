فوائد وأضرار شرب الحليب البارد على الريق

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شرب الحليب البارد مفيد جداً للجسم؛ لما يحتوي عليه من فيتامينات مختلفة، وكالسيوم وكمية كبيرة من البروتين… مفيد إلى درجة كبيرة للعظام بالطبع، ويعتبر وجبة كاملة مغذية للشعر والأظافر، يقي من بعض السرطانات؛ كسرطان القولون على سبيل المثال، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين المزاج إذا تمّ تناوله خصوصاً مع الشوفان. أما حول أضراره؛ فقد يؤذي بعض الذين يعانون من الحساسية أو من مشكلة مع اللاكتوز، أو حتى من مشاكل في غلاف العدة، بحسبما تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى لـ”سيدتي. نت”، وتتابع متحدثة عن فوائد أضرار شرب الحليب البارد على الريق، في الآتي:

فوائد الحليب البارد الصحية لا تعدّ

– الحليب غني بالأحماض الأمينية التي تساعد على استرخاء الأعصاب والحثّ على النوم، ويرجع ذلك إلى وجود التربتوفان. يتم تنشيط هذه الأحماض عند تناول الحليب قبل النوم.

– يحتوي الحليب على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B12، فيتامين D، فيتامين A، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفسفور، السيلينيوم، المغنيسيوم، والزنك وغيرها. جميع هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية.

– الحليب مصدر جيّد للدهون الصحية ومضادات الأكسدة، ويحتوي على مئات الأحماض الدهنية المختلفة، ومنها أوميغا 3، الذي يساهم في خفض خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب.

– الحليب غني بالبوتاسيوم، الذي يمكن أن يعزّز توسع الأوعية ويقلّل من ضغط الدم، وأمراض القلب.

– أظهرت دراسات عديدة إن إضافة الحليب، إلى حميتكِ الغذائية قد يمنع زيادة الوزن.

– الحليب غني بالفيتامين D، مما يدعم إنتاج السيروتونين، وهو هرمون مرتبط بالمزاج، الشهية والنوم. ويلعب فيتامين D دوراً في تنظيم نمو الخلايا والوقاية من السرطان.

– إن شرب الحليب يقلّل أيضاً من الالتهابات والألم في الجسم، كما تمّ استخدامه مع العسل كعلاج قديم لعلاج الالتهابات الموسمية؛ مثل نزلات البرد، الحمى، والتهاب الحلق؛ هذا لأن مشروب الحليب له خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للبكتيريا، مما يجعله رائعاً لهذه الأمراض، بالإضافة إلى أن شرب الحليب مع جوزة الطيب أو الزعفران أو القرفة يساعد على إنقاص الوزن ويحافظ على صحة القلب، ويعزّز المناعة ويحسّن الصحة الإنجابية.

لشرب الحليب البارد في الصباح فوائد كبيرة

– يساعد شرب الحليب البارد في الصباح الباكر على تخفيف حرقة المعدة والألم الناتج عنها، وإضافة قليل من مسحوق الشمر إليه يساعد أيضاً على تحسين عملية الهضم، كما تعمل الألياف الغذائية كمليّن وتعزز حركة الأمعاء، وتحسن صحة القناة الهضمية.

– إن شرب الحليب البارد في الصباح أو خلال وجبة الإفطار يساعد على الحدّ من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويحافظ على ترطيب الجسم. ووجود الكالسيوم يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان والعظام.

– إن شرب الحليب يومياً مهم جداً لكل الأعمار، وهو أفضل المشروبات الصحية بعد الماء، كما أنه أكثر المشروبات غنىً بالفيتامينات والعناصر الغذائية، لذلك فإنَّ فوائده كثيرة.

– يعتبر الحليب من المشروبات الأساسية التي يجب على كل أنثى إدخالها إلى نظامها الغذائي، فعادة ما يكون هو العنصر الرئيسي في تغذية الرضع منذ ولادتهم، ولكن للأسف مع التقدّم في العمر تبتعد عنه الكثيرات، على الرغم من فوائده الغذائية الكبيرة. وليس شرطاً أن نشربه وحده، وإنما يمكن إضافة بعض المنكّهات إليه التي تغيّر من مذاقه مثل الكاكاو والنسكافيه…

– يعتبر الحليب غذاءً غنياً بالعناصر الطبيعية، فهو يحتوي على البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، الفيتامينات، والأملاح المعدنية، كما أنه مصدر مهم للكالسيوم.

– الحليب يمكن أن يجعلكِ تفقدين الوزن مع اتباع الانظمة الصحية في التغذية، وقد وجد أن الحليب ساهم في تعزيز الصحة وجعل العظام قوية، مما أدى إلى تقليل الوزن. يساعد الحليب البارد على فقدان الوزن بشكل طفيف، حيث إن الجسم يحرق القليل من السعرات الحرارية للوصول بها إلى درجة الحرارة العادية.

– الحليب البارد هو علاج لحموضة المعدة، إن احتساءه يمكن أن يخفّف الألم حتى من القرحة الهضمية.

– الحليب البارد هو حلّ كبير للتغلّب على آلام الجوع بين الوجبات، ليس فقط لأنه مغذٍّ، ولكن لأن من السهل جداً شربه.

– بعد ممارسة التمارين الرياضية يحتاج الجسم إلى الطاقة، والابتعاد عن الكثير من الكربوهيدرات يساهم في تجنّب زيادة الوزن، لكن وعلى أية حال فالجسم لا يزال بحاجة إلى السكر والبروتين لإصلاح الأنسجة العضلية وتجديد الطاقة، من هنا يمكنكِ تناول الحليب البارد للحصول على الطاقة بعد التمارين.

ما هي أضرار الحليب البارد؟

– إن تناول كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو عنصر متواجد في الحليب، يمكن أن يكون له مخاطر، بما في ذلك مشاكل في القلب، إضافة إلى أن الحليب يحتوي على كمية عالية من الدهون المشبّعة والكولسترول، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

– يسبب الحليب بعض المشاكل، لدى الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب.

– الإفراط بشربه يمكن أن يسبّب اضطرابات في الهضم.