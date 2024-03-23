“فوازير” رمضان تستهدف أهالي وزوار محافظة العُلا

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بين أروقة البلدة القديمة بمحافظة العُلا، تقدم لحظات العلا فعالية “فوازير” الرمضانية، للأهالي والزوار ، كل خميس وجمعة، وتشتمل على العديد من المسابقات الثقافية، والجوائز والفقرات التي تتناسب مع جميع أفراد المجتمع.

وتهدف الفعالية إلى الحفاظ على الأجواء التقليدية التي تتميز بها المحافظة في الماضي والحاضر، خاصة البلدة القديمة، والتعريف بالعادات الاجتماعية، وتعزيز المعرفة الثقافية، والعادات الرمضانية المرتبطة بذاكرة المجتمع.

كما تستقبل العُلا ضيوفها طيلة شهر رمضان بفعاليات أخرى متنوعة وسط المناظر الطبيعية الخلابة، والمواقع الأثرية، ووجبات الإفطار والسحور بواحات النخيل والمنتجعات والمطاعم المتنوعة، وغيرها من النشاطات الترفيهية المناسبة للصغار والكبار، ويمكن للجميع معرفة جميع التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني: www.experiencealula.com .