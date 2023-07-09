فواكه الصيف تتصدر مشتريات الأهالي بالجوف

المناطق_واس

تشهد منطقة الجوف الغنية بخيرات الطبيعة إنتاجاً وفيراً من الخضروات والفاكهة، وتتصدر خلال شهر يوليو الجاري منتجات البطيخ والعنب والتين والفراولة المحال التجارية وتشهد إقبال العملاء عليها من المواطنين والمقيمين.

وفي جولة ميدانية رصدت وكالة الأنباء السعودية مصادر المنتجات الزراعية التي تشهدها أسواق منطقة الجوف، حيث تدعم بسيطا وميقوع الغنيتان بالمشروعات الزراعية أسواق المنطقة بفاكهة البطيخ التي تتصدر المشتريات خلال فصل الصيف نظراً لعذوبة الطعم وتقديمها مبردة ويشتهر استخدامها في الولائم العائلية والاجتماعات المتنوعة، كما يكثر الطلب عليها كواحدة من العصيرات المنعشة في الصيف.

ويبلغ سعر الكيلو الواحد لفاكهة البطيخ ريالين في مدينة سكاكا وترتفع نسبة السعر بشكل بسيط كلما زادت رحلة الفاكهة من مصدر زراعتها حتى تصل للأسواق المحلية في مختلف مناطق المملكة بما يقارب أربعة ريالات للكيلو الواحد، ويحرص العملاء على اقتنائها وفق مبدأ التذوق عبر ما يسمى محلياً “البيع على السكين”.

وفي إنتاج العنب والتين والفراولة، تفاوتت أسعار المنتجات الزراعية في أسواق مدينة سكاكا حيث سجل صندوق العنب 15 ريالاً وصندوق التين 20 ريالاً وصندوق الفراولة 10 ريالات. ويفاخر المواطن مشاري الفهيقي بتنوع إنتاج منطقة الجوف الزراعي من منتجات الخضروات والفاكهة والتي تعدم أسواق المنطقة موسمياً بالمنتجات التي تكتسب ثقة عالية لدى العملاء نظراً لخصوبة الأرض وعذوبة المياه فيها.