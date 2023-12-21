“فومكس”.. يجمع الشركات الرائدة في قطاع الإعلام لاستشراف مستقبله

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يستقبل معرض مستقبل الإعلام “فومكس” ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، زواره في 19 فبراير المقبل على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يجتمع فيه المبدعون والمختصون لتبادل الأفكار، واستشراف مستقبل القطاع واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات.

ويستضيف “فومكس”، أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، لتقديم نسخة استثنائية تستشرف مستقبل قطاع الإعلام وتطرح تجارب الشركات مع التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ومشاركة أحدث الاتجاهات في مجالات إنشاء المحتوى، وتطويره، والإنتاج، والبث، وإدارة المحتوى، ومرحلة ما بعد الإنتاج.

ويستعرض “فومكس” التجاربَ الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، بما يواكب الإيقاع السريع للتحوّلات الإعلامية، من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مجال الإنتاج العالمي.

ويهدف المعرض، لطرح ومشاركة مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا.

ويسعى “فومكس” إلى مواكبة الإيقاع المتسارع للتحولات الإعلامية من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مختلف مجالات الإعلام على مستوى العالم.

يذكر أن الفرصة متاحة للراغبين بالمشاركة من العارضين، ويمكن إرسال طلبات المشاركة من خلال الرابط: https://fomexsa.com.