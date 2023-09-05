فياريال يُقيل مدربه كيكي سيتين

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أعلن فياريال المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة المدرب كيكي سيتين بعد بداية محبطة للموسم، حيث فاز مرة واحدة وخسر ثلاث مرات في أول أربع جولات.

وأنهت الإقالة فترة سيتين القصيرة في فياريال، حيث تولى المسؤولية في أكتوبر الأول 2022 بعد رحيل أوناي إيمري من أجل تدريب أستون فيلا.

وتحت قيادة سيتين، احتل فياريال المركز الخامس في الدوري وخسر في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، وودع دوري المؤتمر الأوروبي من دور الستة عشر أيضاً أمام أندرلخت.

وقال فياريال “يؤكد النادي على احترافية والتزام سيتين، ويقدر له تحمل المسؤولية في وقت صعب بالموسم الماضي”.

وأضاف “تحت قيادة المدرب، قضى الفريق موسماً رائعاً واعتمد على عدد كبير من اللاعبين الشبان وتأهل إلى الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز الخامس في الدوري الإسباني”.

وتابع “يود فياريال أن يشكر سيتين على عمله ودوره، ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله الرياضي”.

وأكد فياريال أن ميجل أنخيل تينا المدير الرياضي سيتولى منصب المدرب بشكل مؤقت بدءاً من يوم الأربعاء.

وسبق للمدرب سيتين (64 عاماً) تدريب برشلونة، وريال بيتيس، ولاس بالماس، بينما بدأ مسيرته في ريسنج سانتاندير.