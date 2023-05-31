فيديو| استشاري جراحة المخ والأعصاب: عمليات زراعة شرائح إلكترونية داخل الدماغ تجرى في عدة مستشفيات بالمملكة

قال الدكتور “عبدالرحمن ناظر” استشاري جراحة المخ والأعصاب إن عمليات زراعة شرائح إلكترونية داخل الدماغ لعلاج أمراض معينة، تجرى في عدة مستشفيات بالمملكة، موضحا أنها عملية آمنة ومضاعفاتها لا تتجاوز 1%.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “ياهلا” أن عملية زراعة الشريحة الإلكتروينة داخل دماغ الإنسان تتم بطريقة علمية ودقيقة، وفق أحدث الدراسات العلمية في تركيب الشرائح الإلكترونية.

وأوضح أن هذه العملية تتم عن طريق زراعة أسلاك في الدماغ بطريقة معينة، وهذه الأسلاك يتم توصيلها ببطارية، لترسل شحنات كهربائية مستمرة، لتسيطر على المشكلة داخل الدماغ.

وأشار إلى أن عملية زرع الشرئح داخل الجمجمة تعتبر عملية آمنة، ولا يوجد أي ضرر يلحق المريض بسببها، موضحا أنها تستخدم لعلاج مرض الرعاش والشلل والوسواس القهري.