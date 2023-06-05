فيديو| “الجنبية”.. رمز تراثي أصيل يعتز بها الفرد ويتوارثها الأجيال

نشرت قناة “السعودية”، تقريراً، حول التاريخ العريق لـ “الجنبية”، التي تعد تراث أصيل يعتز بها السعوديين، ويتوارثها الأجيال.

وذكر أن المجتمع السعودي يتشبث بتاريخه العريق في ملابسه التقليدية التي تعكس جزءاً من ثقافته وهويته.

وبين أن “الجنبية”، تعد رمزا تراثياً مهما للسعوديين يتفاخرون بها ويتوارثوها جيلاً بعد جيل.

وقال “محمد آل هتيله” رئيس جمعية الآثار والتاريخ بـ “نجران”، إن أصل تسمية “الجنبية” بهذا الاسم جاءت من جنب وهي خاصة الرجل، فكأن الجنبية هي الشيء الملاصق للشخص.

وأضاف أن “الجنبية” تراث حضاري مهم ولها تاريخ مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن كل السعوديين يتفاخرون بها على مر العصور.

وأكد أن السعوديين يهتمون بالجنبية ويتوارثوها جيلا بعد جيل، اعتزازاً منهم بتاريخها الحضاري المهم.

وأشار إلى أن “الجنبية” كانت قديما تستخدم في القتال، وكان المقاتل العربي لا يتحرك إلا وهي ملاصقة لجسده، أما اليوم فباتت تراث حضاري يستخدم في الزينة.