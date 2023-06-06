فيديو| بعمر 38.. أم تدرس “الإعاقة السمعية” لأجل أبنائها المعاقين وتتخرج من جامعة القصيم بشهادة التفوق

نشرت قناة “الإخبارية تقريراً حول أم تبلغ من العمر 38 عاماً، قامت بدراسة “الإعاقة السمعية”، من أجل أبنائها المعاقين، وتخرجت من جامعة القصيم بشهادة التفوق.

وقالت الأم إنها عزمت على دراسة “الإعاقة السمعية” من أجل تعليم أبنائها المعاقين، ومعرفة كيفية التعامل معهم وإرشادهم وتربيتهم بشكل صحيح.

وأضافت أنها لم تكن تتخيل في يوم من الأيام أنها بعد هذا العمر ستعود مرة أخرى طالبة وتجلس في المدرجات الجامعية من أجل التعليم.

وأشارت إلى أن بداية دراستها كانت في كلية “علوم الآداب” في قسم “الرسم”، مشيرة إلى أنها تمنت أن يكون في الكلية قسم لـ “الإعاقة السمعية”، لكنها لم تجد مما دفعها إلى السفر إلى جامعة القصيم للدراسة.

وأكدت أنها كانت تذهب إلى الجامعة ومعها ولدها الصغير الذي ابتلاه الله بـ ” الإعاقة السمعية”، موضحة أنها لم تفقد الأمل واليقين بالله، حتى تمكنت من التخرج من الجامعة بدرجات مرتفعة.