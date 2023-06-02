فيديو| “جامع الوالدين” بتبوك.. أجواء روحانية فريدة صنعتها إبداعات الطراز المعماري المتميز

نشرت قناة “السعودية” فيديوجراف، حول “جامع الوالدين” بتبوك، حيث يتميز بالإبداع في الطراز المعماري، والأجواء الروحانية الفريدة.

وذكر أن “جامع الوالدين” يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 125 ألف متر مربع، حيث يتسع لأكثر من 15000 ألف مصلٍ.

وبين أن الجامع تحيط به ساحات خارجية مكسوة بالمسطحات الخضراء، تصل مساحتها إلى 30 ألف متر.

وأفاد بأن الجامع تميز بتصميمه العمراني الفريد الذي يجعل منه علامة بارزة بمنطقة تبوك.