فيديو| قصر “المصمك” معلم تاريخي يحكي تاريخ المملكة عبر مراحلها الثلاث

نشرت “هيئة الإذاعة والتلفزيون” فيديوجراف حول قصر المصمك التاريخي الواقع في مدينة الرياض، والذي يبرز تاريخ المملكة عبر مراحلها الثلاث.

وذكر أن قصر “المصمك” يقع في منتصف مدينة الرياض، كما أنه في الأصل اسمه قصر “المسمك”، وذلك لسماكة أسواره وأدواره.

وأفاد بأن هذا القصر تم بناؤه في القرن الرابع عشر الهجري، في عهد الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود.

وأضاف أن القصر يحتوي على العديد من الرموز التاريخية التي تشير إلى تأسيس المملكة العربية السعودية، كما يضم متحف مخصص لقصة توحيد المملكة.