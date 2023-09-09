فيديو مؤثر.. مغربية تبحث عن فلذات كبدها بين ركام الزلزال: “ترحموا على أولادي”

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بدأت القصص الإنسانية المؤثرة جراء الزلزال الأعنف الذي ضرب المغرب منذ عقود، تخرج من بين الركام، وإحدى تلك القصص المؤلمة وثقها مقطع فيديو تداوله المغاربة على نطاق واسع يظهر أما تبحث عن أبنائها تحت الأنقاض.

وطالبت السيدة المغربية قائلة: “ترحموا على أولادي”.

رسالة هذه السيدة لامست قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلا كبيرا.

وضرب الزلزال المدمر عدة مناطق في المغرب، هي الحوْز، ومرّاكْش، ووَرْزازات، وأزيلال، وشيشاوة وتارودانت.

وخلّف الزلزال وفق آخر التصريحات الرسمية 822 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وقالت الداخلية المغربية إن الجيش يُسخر كل إمكانياته لدعم عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة، ترافق ذلك مع هَبّة شعبية عفوية انطلقت ودعوات للتبرع بالدم.

وفي هذا السياق، أعلنت بلدية أغادير فتح الساحة الكبرى في المدينة لاستقبال السكان من المناطق المنكوبة.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن فرق الحماية المدنية وصلت إلى معظم المناطق المنكوبة.