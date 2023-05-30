فيديو| وزير الداخلية اللبناني: الجيش قام بعمليات تفتيش في البقاع الشمالي لتحرير المواطن السعودي

قال “بسام مولوي” وزير الداخلية اللبناني إن موضوع اختطاف المواطن السعودي داخل الأراضي اللبنانية حظي باهتمام بالغ من قبل قوات الأمن، منذ اختطافه من يوم الأحد الماضي على يد مجهولين.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع سفير المملكة العربية السعودية ” وليد عبدالله البخاري” أن قوات الأمن الداخلي وشبكة المعلومات، بالإضافة إلى الجيش اللبناني، عملت بكل جهد لديها من أجل القبض على الأشخاص الذين تمكنوا من خطف المواطن السعودي.

وأكد أن الأمن اللبناني قام باتخاذ خطوات حثيثة من أجل كشف مكان احتجاز المواطن السعودي، من خلال تتبع السياة التي قامت باختطافه، ومراقبة جهاز المحمول والمكالمات الصادرة منهم، ومتابعة جميع الأشخاص الذين لهم صلة أو تربطهم علاقة مع المخطوف.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني قام بعمليات تفتيش محكمة على البقاع الشمالية والجنوبية للأراضي اللبنانية، للقبض على المنفذين لعملية الاختطاف.

وتابع أن القوات الأمنية متماسكة وتعمل بتنسيق تام مع جميع الجهات لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني، ولجميع قاطني الأراضي اللبنانية.