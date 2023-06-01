فيديو| يسمى في العراق وبلاد الشام بحزيران وفي المغرب العربي بجوان.. ما السر وراء تسمية شهر يونيو؟ خالد الزعاق يوضح

قال خالد الزعاق إن شهر يونيو هو الشهر السادس من شهور السنة الميلادية، وهو أحد الأربعة شهور الذي يتكون من 30 يوماً، كما أنه يسمى في العراق وبلاد الشام بـ “حزيران”، وفي بلاد المغرب بـ “جوان”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “تقويم” أن أصل تسميته مأخوذة من “جونوا”، وهي زوجة آلهة السماء الروماني “جوبيتر”، والذي كان يحب زوجته كثيرا.

وأوضح أن في أوله تبدأ الأيام السابقة على الحر اللاهب، وفي منتصفه ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على منطقة الخليج، ماعدا سلطنة عمان واليمن بالإضافة إلى جنوب السعودية.

وأكد أن في نهايته نعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة، وترد الشمس مرة أخرى إلى الجهة الجنوبية.