فيرستابن أول المنطلقين في تحدي الفورمولا 1

المناطق_متابعات

حصد بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، مركز الانطلاق الأول لسباق الجائزة الكبرى الياباني، المقرر الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، في محاولته للعودة إلى طريق الانتصارات.

وسجَّل فيرستابن، السبت، أسرع زمن للفة، حيث سجَّل دقيقة و28.197 ثانية، عبر مضمار سوزوكا الدولي البالغ طوله 5807 كيلو مترات، ليحصد مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة على التوالي.

وقدَّم زميله بالفريق المكسيكي سيرجيو بيريز منافسة شديدة وجاء في المركز الثاني بفارق 0.066 ثانية، فيما جاء البريطاني لاندو نوري، سائق مكلارين، في المركز الثالث بفارق 0.292 ثانية وفق “الرياضية”.

ويهدف فريق ريد بول للعودة إلى منصة التتويج بعدما تمكن فيرستابن ولوبيز من الفوز بأول مركزين في أول سباقين قبل أن يضطر فيرستابن للانسحاب من سباق أستراليا، الذي أُجري قبل أسبوع، بسبب مشكلة في المكابح، فيما اكتفى بيريز بالمركز الخامس.

ويتصدر فيرستابن، الفائز بلقب العالم ثلاث مرات، ترتيب فئة السائقين، متفوقًا على سائق فيراري تشارز لوكلير، بأربع نقاط، فيما يحل بيريز في المركز الثالث بفارق خمس نقاط.



وحصل لوكلير على المركز الثامن في التجربة الرسمية.