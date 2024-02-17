“فيروس” يسرق الحسابات البنكية بـ”آيفون”

أبلغت شبكة الأمن السيبراني “Group-IB” شركة “آبل” الأمريكية، بأنها رصدت برمجية خبيثة من نوع “تروجان” تستهدف مستخدمي iOS لسرقة حساباتهم المصرفية.

وأوضحت الشبكة، وفقاً لموقع “9to5mac” التقني، أن البرمجية الخبيثة المكتشفة تحمل اسم “GoldDigger”، والتي تُعد أول الفيروسات المصممة لمهاجمة أجهزة آيفون، حيث كانت مخصصة سابقاً لهواتف أندرويد فقط.

وتتميز هذه البرمجية الخبيثة بقدرتها على سحب البيانات من الأجهزة بسرعة ودقة عالية، حيث تجمع بيانات التعرف على الوجه ومستندات الهوية والرسائل النصية القصيرة، ما يمكّن المتسللين من اختراق الحسابات البنكية.