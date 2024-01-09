“فيزير أجمل” ينهي سيطرة “الخالدية” ويتوج بطلا لكأس الأمير سلطان

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وضع اسطبل أجمل لمالكه تركي العثمان بصمة مميزة في سباقات الخيل للسرعة، ورسم علاقة جديدة مع الذهب على الرغم من حداثة تأسيسه عام 2021، وجاء منجزه الجديد بعدما أنهى العلاقة بين كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز واسطبلات الخالدية التي سيطرت عليه في الأعوام السبعة الماضية، ليحمل الكأس عبر الحصان فيزير بقيادة الخيال محمد الدهام وسط منافسة شرسة بحضور عددا من الخيول وتحت أنظار متابعي هذه الرياضة العريقة على ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل، ليعزز اسطبل أجمل من مكانته وأسمه بلقب مهم، بعدما استهل مشاركاته في موسم الطائف 2023 كإشارة قوية على تطلعه إلى نجاحات جديدة وبروز مختلف في سباقات الخيل في السرعة والجمال التي حقق من خلالها، 25 ميدالية منها عشر ذهبيات عزف فيها النشيد الوطني، وثمان فضيات، وسبع برونزيات، وشهدتها بلجيكا، وهولندا، والسعودية، وقطر، وألمانيا، وأهمها في شهر ديسمبر الماضي بتحقيق بطولة العالم في الدوحة عبر البطل ساري أجمل، والوصافة بالميدالية الفضية عبر المهرة شبيريز.

ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من مالكه تركي العثمان، والقرب من إدارة المربط، وتوفير ما يمكنه من تحقيق نتائج مشرفة في جميع السباقات التي يشارك بها، ويقود المربط إداريا فهد الدبيخي، ويشرف على السباقات سالم الرويس، بقيادة تدريبية من سامي الديحاني.

وعبر الرويس عن سعادته بالفوز في الكأس الغالي الذي اسمه غاليا على الجميع وله دورا كبير في دعم الخيل العربية وقال: “الحصان فيزير جدير باللقب الكبير، ومساره كان مميزا وسط منافسة العديد من الجياد ولكنه اظهر قدراته للفوز بالسباق، وهذا الكأس يجعلنا نتطلع إلى المزيد في المشاركات المقبلة، والحمدلله أن الاسطبل على الرغم من حداثة تأسيسه إلا أنه يتمتع بوجود إدارة مميزة بدعم من مالك الاسطبل تركي العثمان، وحماس كبير من طاقم الاسطبل كافة، وهذا يحفزنا للعمل بطريقة احترافية وآلية مختلفة، ترفع من اسم المربط، وتعزز من حضوره، واعتقد انه مع الاستمرار في العمل، سيكون له شأن قوي وصيت كبير بحول الله”.