“فيصل الرواس” رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية في دورته الـ 23

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انتقلت رسميًا رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث يبدأ مجلس إدارة الاتحاد اليوم دورته الثالثة والعشرين (23) برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي بصفته نائبًا أول للرئيس، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني نائبًا ثانيًا.

وأوضح الرواس أن الاتحاد والغرف تركز اهتمامها على المشروعات التي تحقق التكامل الاقتصادي، وتدفع بالاتحاد إلى آفاق جديدة لبلوغ الهدف المنشود بمجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أهمية المرحلة الحالية للاتحاد والمستقبلية في المبادرة ومضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1979م، لتعزيز دور الاتحاد انسجامًا مع الآمال المعقودة على الغرف التجارية الخليجية من قادة وشعوب وقطاع الخاص الخليجي، ولتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولًا إلى وحدتها الاقتصادية.

بدوره بارك مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية انتقال رئاسة الاتحاد من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، مبديًا عميق الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، على ما حققه من إنجازات خلال فترة الدورة الماضية، التي توجت بالعديد من الخطوات المهمة والنجاحات التي أسهمت في دعم مسيرة عمل الاتحاد لخدمة القطاع الخاص الخليجي.