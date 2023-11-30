فيلس وميديدوفيتش وشلباية وستريكر .. يكسبان مواجهات اليوم الثاني من بطولة محترفي التنس.

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اختتمت منافسات اليوم الثاني من النسخة الأولى لنهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم، بتنظيم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، وذلك على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وشهدت مباريات اليوم الثاني، فوز الفرنسي آرثر فيلس على نظيره الإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة ” 4-1 – 4-2 – 4-2 “، في حين تمكن حمد ميديدوفيتش من الفوز على خصمة الفرنسي لوكا فان آش ” 4-2 – 2-4 – 4-3 (7) – 4-1 “، كما استطاع الأردني عبدالله شلباية من كسب نظيره الأمريكي أليكس ميكيلسن ” 4-2 – 1-4 – 4-0 – 4-0 “، فيما تغلب السويسري دومينيك ستريكر على الإيطالي لوكا ناردي ” 4-1 – 4-1 – 4-2 “.