فيوري يفوز بلقب «نزال الحقيقة»

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فاز الملاكم البريطاني تومي فيوري، بلقب «نزال الحقيقة» في الوزن الثقيل بفوزه على الأمريكي جيك باول بقرار من الحكم في الجولة الثامنة، الإثنين الرياض على حلبة الدرعية، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية.

وكسب فيوري النزال العالمي، الذي تنظِّمُه وزارة الرياضة، بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، بالتعاون مع شركة تحدي المهارة للترفيه وسدد فيروي 302 لكمة مقابل 157، والضربات القوية 148 للأول و78 للثاني.

وامتدت المباراة بين الملاكمين إلى 8 جولات قبل وكانت النتيجة متقاربة بينهما في جميع الجولات حتى تم حسم النزال بقرار من الحكم.

ويسعى موسم الدرعية في نسخته الثانية إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية لاحتضان الفعاليات والبطولات العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم التوجه لفتح آفاق جديدة للرياضة والرياضيين، وتطوير القطاع الرياضي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.