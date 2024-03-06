في البحر الأحمر.. نداء من اليمن لسفينة بتغيير مسارها

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وسط التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر منذ أشهر، والمخاطر التي تهدد سلامة الملاحة في هذا الممر المهم دولياً، بدأت تلك المياه تشهد مستجات جديدة مقلقة.

فقد كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن احتجاز سفينة تجارية من قبل مجموعة تعرف نفسها باسم البحرية اليمنية طالبت الطاقم بتغيير مساره جنوب غرب مدينة عدن.

نصف ساعة

كما أضافت في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس اليوم الأربعاء، لأن عملية الاحتجاز دامت لنصف ساعة تقريبا.

إلا أن الهيئة لم تكشف عن المسار الذي سلكته السفينة التجارية لاحقاً.

تصريح قبل دخول المياه اليمنية

أتى هذا الحادث، بعد تصريحات أطلقها مسفر النمير ‎وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة الحوثي اليمنية غير المعترف بها دولياً يوم الاثنين الماضي، اعتبر فيها أن على السفن الحصول على “تصريح من هيئة الشؤون البحرية” التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية.

كما أشار إلى أنه “لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشؤون البحرية في ‎صنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية” حسب ما نقلت قناة المسيرة الحوثية وفقا لـ “العربية”

كذلك، أضاف أن “وزارته على استعداد للمساعدة في تلبية طلبات التصريح والتعريف بالسفن لدى القوات البحرية اليمنية” التابعة للحوثيين.

منتصف مضيق باب المندب

ويمتد نطاق المياه الإقليمية المتأثر بقرار الحوثيين هذا إلى منتصف طريق مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 20 كيلومترا، وهو المدخل للبحر الأحمر الذي تمر عبره نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية ذهابا وإيابا من قناة السويس.

ففي الأوقات العادية، تبحر أكثر من ربع شحنات الحاويات العالمية – بما في ذلك الملابس والأجهزة وقطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية مثل القهوة – عبر قناة السويس.