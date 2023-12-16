في ظروف غامضة.. خطف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور

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تعرض القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور كولين أرمسترونغ في ولاية لوس ريوس في جنوب غرب البلاد، للخطف كما أفادت الشرطة السبت.

وخطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا، وفقما ذكرت “فرانس برس”.

وقالت صحيفة “ذا صن” إن الشرطة في الإكوادور تحقق في حادثة الاختطاف التي جرى خلالها اقتياد أرمسترونغ وزوجته إلى مكان مجهول، باستخدام السيارة الخاصة بالقنصل الفخري لبريطانيا، والتي عثر عليها لاحقا.

ونقلت الصحيفة عن الخارجية البريطانية قولها، إنها تتابع القضية مع السلطات في الإكوادور، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووفق الصحيفة فقد تعرض مسكن أرمسترونغ الذي اختطف منه للنهب والتخريب من جانب المجرمين الذين اقتادوه إلى جهة مجهولة.