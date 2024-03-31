في عادة سنوية مستمرة منذ 105 سنوات.. أهالي ‎الحفير شمال ‎حائل يحتفلون بختم القرآن في ليلة الـ 20 من ‎رمضان

احتفل أهالي ‎الحفير شمال ‎منطقة حائل بختم القرآن في ليلة الـ 20 من ‎رمضان، في عادة سنوية مستمرة منذ 105 سنوات.

وقال الدكتور “سلطان العردان”- أحد أهالي الحفير- في تصريحات للعربية، إن ليلة 20 هي ليلة مميزة عند سكان الحفير، لأن الشوارع غي في هذه الليلة تتزين بالفرحة على وجوه الأهالي بختم القرآن الكريم.

وأشار الدكتور “مشعان ضيف الله” – أحد أهالي الحفير- أن هذه العادة لها ارتباط وثيق بتأسيس البلدة، حيث حافظ الأجداد والآباء عليها منذ أكثر من 100 عام.

وذكر “العردان”، أن قرية الحفير هي عبارة عن “هجرة” عند توحيد المملكة العربية السعودية، حيث تبعد 70 كم شمال غرب منطقة حائل، مشيرا إلى أن أمير القرية من رجال الملك عبدالعزيز.