في غياب رونالدو.. النصر يسقط في فخ التعادل أمام الحزم بعد حفلة أهداف

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تعادل نادي النصر مع ضيفه الحزم بأربعة أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة 22 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 53 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى 15 نقطة في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول الترتيب العام.

وسيطر النصر على مجريات الأمور في شوط المباراة الأول منذ اللحظة الأولى، وفي المقابل اعتمد لاعبو الحزم على الأسلوب الدفاعي.

وفي الدقيقة 30 عاد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو لمراجعة خطأ لصالح النصر في منطقة جزاء الحزم، وبالفعل تم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر، ونجح في تسجليها تاليسكا في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وأهدر لاعبو النصر العديد من الفرص السهلة في شوط المباراة، في ظل غياب القائد كريستيانو رونالدو الذي تواجد في مدرجات ملعب الأول بارك من أجل دعم زملاءه، بعد غيابه بسبب الإيقاف في أعقاب أحداث مباراة الشباب.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في بداية الشوط الثاني، فقد استمرت السيطرة النصرواية وفي المقابل التكتل الدفاعي من قبل لاعبي الحزم.

وعلى عكس سير المباراة، نجح الحزم في الدقيقة 53 من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب أحمد آل محيميد من كرة رأسية.

ولم يتأخر رد النصر، فقد تمكن تاليسكا من تسجيل الهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة 61، ليعيد فريقه للمقدمة مرة أخري.

وفي الدقيقة 66، نجح الحزم في التعادل مجددًا عن طريق قائده كارفالهو في كرة احتاج حكم اللقاء إلى العودة لتنقية الفيديو من أجل تأكيد احتسابه.

وعاد النصر مرة أخري للتقدم عن طريق نجم اللقاء الأول تاليسكا الذي سجل الهاتريك، والهدف الثالث للنصر في الدقيقة 71.

تواصلت الإثارة في اللقاء بعد تسجيل الحزم لهدف التعادل من جديد وهذه المرة عن طريق فايز سليماني في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 90 4، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النصر مرة أخري لكن هذا المرة تصدي لها ساديو ماني مسجلاً الهدف الرابع لفريقه.

ورغم ضيق الوقت لم يستسلم لاعبو الحزم، ونجح في تسجيل الهدف الرابع والتعادل عن طريق باولو ريكاردو في الدقيقة باولو ريكاردو في الدقيقة 90 9.