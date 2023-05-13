“في قمة الحرب كانت وما زالت السعودية شعاع الأمل لإنقاذنا”.. طالب يمني يروي تفاصيل إجلائه من السودان إلى بلاده (فيديو)

نشرت قناة الإخبارية تقريرا عن جهود المملكة في إجلاء رعاياها، ورعايا الدول الصديقة من دولة السودان الشقيقة، بعد اندلاع حرب دروس دون سابق إنذار.

وذكر التقرير أن من ضمن الرعايا الذين نقلتهم المملكة طالب يمنيّ يمسى “عبدالرحمن الشرعجي” وعائلته، ظل يرقب سفينة نجاة تقله وأسرته إلى شاطئ الأمان، وسرعان ما أدركته سفينة بحرية سعودية، لتقله مع 470 يمنيا من السودان إلى جدة.

وقال الطالب “عبدالرحمن” إنه كان من الرعايا الأوائل الذين تم إجلائهم من السودان بعد المعارك الطاحنة التي اندلعت هناك، عبر باخربين سعوديتين الأولى لملك الرياض، والثانية لملك أبها، موضحا أنها كانت رحلة رائعة لما لاقاه من حفاوة الاستقبال من طاقم السفينة وحسن الاهتمام.

وأوضح أن الجميع كان ينتظر شعاع أو بارقة أمل لإنقاذه، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل أنه سيتم إجلائه هو وأسرته من السودان، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على سرعة الاستجابة لنقل المواطنين اليمنيين العالقين في السودان.

وأفاد التقرير بأن المملكة ستبقى رائدة سبّاقة في كل مجال من مجالات الإنسانية، والتعاون، والإسناد، لتمد يدها في أحلك ظروف الحياة لخدمة الإنسانية دون منّ أو أذى.