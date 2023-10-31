في موسم الرياض 2023.. حديقة السويدي تبدأ فعالياتها بالأسبوع الهندي

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انطلقت أمس ضمن الفعاليات الترفيهية لموسم الرياض 2023، فعاليات الأسبوع الهندي، في منطقة حديقة السويدي التي استقبلت الزوار بفضاء ثري وعروض متنوعة، ومجموعة من التجارب المميزة لمختلف فئات الزوار شملت عدداً من البازارات وعددًا من المذاقات الهندية المتنوعة.

وحضر فعاليات الأسبوع الهندي مجموعة من فناني الهند المحليين والعالميين، كما ضمت مسيرة تصاحبها عروض موسيقية متنوعة، وحضور واسع من الزوار للتعرف على الثقافة الهندية.

وتحتضن منطقة حديقة السويدي مهرجانًا أسبوعياً يعكس ثقافات عدد من الدول، بطريقة تهدف لتعريف الزوار بأنماط العيش في تلك الدول، من حيث العادات، والموسيقى، والاستمتاع بالعروض الترفيهية والرقص الشعبي وعدد من التقاليد المرتبطة بتلك الدول.

وتتضمن الفعاليات بازارات أسبوعية تعود لثقافات مختلفة، إضافة إلى عروض فنية وحفلات غنائية متنوعة على المسرح، إضافة إلى جلسات خارجية، وألعاب ممتعة في مختلف جنبات الحديقة التي تقع في غرب العاصمة الرياض.

وتتيح المنطقة لزوارها الأطفال الاستمتاع بفعاليات متنوعة ما بين ركوب الدراجات، والرسم، والحرف اليدوية، في رحلة مليئة بالأنشطة والمجالات المتنوعة التي تمزج بين إكساب المهارات والتعليم والموهبة.

وتتميز حديقة السويدي التي يعود تأسيسها إلى عام 1983م، بأجوائها الجميلة ومرافقها الحيوية، التي تحتوي أماكن مخصصة لتنزه العائلات، ومسارات للمشي والجري، وأماكن الجلوس، ومجموعة من المطاعم والمقاهي، ومواقع مخصصة لألعاب الأطفال، في مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع جنوب غرب العاصمة الرياض.