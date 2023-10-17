في موسم الوسم تختفي هوية الرياح.. كيف ذلك؟.. “خالد الزعاق” يوضح

أوضح خبير الأرصاد الجوية “خالد الزعاق”، طبيعة الرياح في موسم الوسم.

وأضاف بفقرته المذاعة على قناة “العربية”، أن هوية الريح تختفي مع دخول موسم الوسم، فتكون رياحه متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.

وأكد أن في ذلك الموسم تختفي هوية الريح فتكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة ويتحدد مسار السحب فتأتي من الجهة الغربية ويبدأ انكماش الرطوبة وتتحول إلى ضباب فالوسم من أهم مواسم السنة.

وأشار إلى أن المؤشرات التي تظهر في تلك الفترة تحدد ماهية الموسم القادم، فالرياح الرطبة مؤشر إيجابي، بينما يعني تلاشي السحب العابرة مؤشر سلبي بشأن الموسم القادم.