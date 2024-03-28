في نسختها الثانية.. المستشفى العام يوزع وجبات إفطار للصائمين بالنعيرية

المناطق_عبدالله الشمري

نفذت إدارة مستشفى النعيرية العام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي مبادرة توزيع وجبات إفطار الصائمين صدقة عن المتوفين من منسوبي قطاع النعيرية الصحي.

وقال فيصل الدويش مدير إدارة الخدمات المدمجة بمستشفى النعيرية العام أن أبناء القطاع الصحي حرصوا على تنفيذ مبادرة توزيع وجبات إفطار الصائمين صدقة عن المتوفين من اخوانهم منسوبي القطاع الصحي في عامها الثاني على التوالي وفاء منهم لمن رحلوا وبقيت مسيرتهم – رحمهم الله – خالدة بالعطاء والإخلاص أثناء عملهم بالقطاع الصحي.

وأشار ان مثل هذه المبادرات تعكس تأصيل القيم الحميدة وتضرب أعلى صور التكافل الاجتماعي الذي تعيشه بلادنا الغالية ولله الحمد والمنة في ظل القيادة المباركة التي تسعى لزرع القيم والمبادئ التي دعى لها ديننا الحنيف،

مثمنا مشاركة إدارة مرور محافظة النعيرية في تنظيم الحركة المرورية خلال تنفيذ المبادرة.

وفي خبر منفصل قررت إدارة مستشفى النعيرية العام تأجيل مسابقتها الرمضانية في نسختها السادسة لهذا العام والمزمع إطلاقها في أواخر شهر رمضان المبارك .وحملت المسابقة في نسختيها السابقتين اسم الشهيد علي بن حسن الشمري – رحمه الله – أحد أبناء محافظة النعيرية ، وذلك تثمينا للدور الذي قدمه الشهيد للذود عن وطنه في الحد الجنوبي وتخليدا لذكرى أبطالنا الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن ، تلتها نسخة ” تجسيد ذكرى “ بأسم الدكتور الراحل إسماعيل كردية ــ رحمه الله ــ طبيب الأطفال في قسم الطوارئ ، والذي اتسمت مسيرته بالعطاء والإخلاص خلال عمله الصحي بمستشفى النعيرية العام لأكثر من عقد ونصف من الزمن يذكر أن مسابقة مستشفى النعيرية العام الرمضانية تشهد سنويا اقبالا كبيرا من المشاركين لما تلعبه من دور مهم في إكساب المتسابق معلومات صحية وعامة مفيدة من خلال الإجابة على اسئلة المسابقة المتنوعة . بالإضافة الى الترويح وقضاء وقت ممتع فى أيام شهر رمضان .