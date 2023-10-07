قائد أركان الجناح العسكري لحركة “حماس” يعلن بدء عملية “طوفان الأقصى”

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أعلن قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” محمد الضيف صباح اليوم السبت، بدء عملية (طوفان الأقصى).

وقال الضيف – في بيان صحفي أوردته وسائل إعلام فلسطينية – “نعلن بدء عملية (طوفان الأقصى)، ونعلن أن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأضاف “اليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار هذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه”.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رشقات صاروخية كبيرة صوب مستوطنات الغلاف المحيطة بالقطاع والمدن من جنوب إسرائيل وحتى “تل أبيب”.

ونفذت المقاومة، حسب مصار فلسطينية، عمليات تسلل بحرية وبرية، حيث اقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الغلاف وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه أمكن سماع دوي انفجارات في غربي القدس المحتلة وفي مناطق جنوبي تل أبيب نتيجة إطلاق النار من قطاع غزة والذي وصفته بالمكثف.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم تفعيل منظومة “القبة الحديدية” لمواجهة “قصف استهدف عددا كبيرا من البلدات الإسرائيلية”.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد نتج عن الصواريخ التي أطلقت من القطاع، عدد من القتلى والإصابات في صفوف الإسرائيليين.