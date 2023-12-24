قائد أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية يتوج الفائزين بكأس بطولة المملكة للفلاي بورد والفري ستايل

المناطق – واس

توّج قائد أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري ناجي بن منصور الجهني، الفائزين في بطولة المملكة للفلاي بورد والفري ستايل التي استضافتها المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد ثامر بن صفوان حابس، في واجهة أبحر الجنوبية بمحافظة جدة.

وحقق المركز الأول في بطولة المملكة للفلاي بورد بالجولة الأولى حسن إبراهيم نبهان من نادي حرس الحدود للرياضات المائية، وفي الجولة الثانية المشارك مروان حافظ، فيما حقق المركز الأول في بطولة المملكة للفري ستايل المشارك فراس عبدالله باحاذق.

يذكر أن البطولة تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضات البحرية، في مجال الفلاي بورد والفري ستايل للمحترفين والهواة، وتعزيز التعاون بين المديرية العامة لحرس الحدود والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.