قائد الجيش الماليزي يزور مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

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زار قائد الجيش الماليزي، الفريق أول داتوك محمد حفيظ بن جانتان، أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وكان في استقباله، الأمين العام للمجمع عاطف بن إبراهيم العليان، حيث شاهد قائد الجيش الماليزي والوفد المرافق له, عرضاً مرئياً تناول أبرز الخدمات التي يقدمها المجمع في مجال طباعة المصحف الشريف، وترجماته، ونشره، وتدقيقه، وتوزيعه.

كما اطلع على نماذج من إصدارات المجمع من المصحف الشريف بمختلف اللغات، والمطبوعات والمنتجات المقروءة والصوتية التي ينتجها المجمع، ومراحل سير العمل في ساحة الإنتاج والطباعة داخل المجمع، لخدمة كتاب الله الكريم، وطباعته، وإيصاله للمسلمين في أرجاء المعمورة.