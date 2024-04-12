قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة ينقل تحيات وتهاني سمو وزير الدفاع لرجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي

المناطق_واس

نقل معالي الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، لرجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لقوة جازان، حيث كان في استقباله، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد مصلح العمري، وقائد قوة جازان اللواء الركن سلطان الدعجاني، وعدد من كبار الضباط قي المنطقة.

كما قام معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بزيارة مماثلة لقوة نجران، حيث كان في استقباله، قائد القوة اللواء الركن حسن الشهري وعدد من كبار الضباط في القوة.

وقد ثمن معاليه جهود الجميع وتضحياتهم في الذود عن حياض الوطن والدفاع عن مقدساته، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة – أيدها الله -.