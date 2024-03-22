قائد غرفة عمليات أجاويد ومدير مكتب تعليم المجاردة يفتتحان مبادرة “مساحات فنية” وسط حضور مميز

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افتتح مدير مكتب تعليم المجاردة الأستاذ أحمد الشريف وقائد غرفة عمليات أجاويد2 بمحافظة المجاردة الأستاذ علي حنفان العمري مبادرة مساحات فنية إحدى مبادرات أجاويد2 بمحافظة المجاردة والتي أقيمت بصالة المعارض وسط حضور مميز من الفنانين والفنانات وزوار المعرض وشملت المبادرة العديد من الأركان شملت الفن التشكيلي، والتصوير الفوتغرافي، وأبرز الخطاطين في الخط العربي، والقط العسيري، والنحت على الحجر، وزوايا خاصة بالحرف اليدوية النسائية القديمة، والحديثة، وألعاب الأطفال، بتواجد نخبة من الفنانين والفنانات مما شكل حراك فني مميز والجدير بالذكر ان المبادرة تستمر لمدة أربعة أيام وتبدأ زيارة المعرض من الساعة العاشرة مساءًا يوميًا والدعوة عامة لكافة شرائح المجتمع.