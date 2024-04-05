قاصدو المسجد النبوي يُؤدون صلاة آخر جمعة من شهر رمضان المبارك

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أدى قاصدو المسجد النبوي اليوم، صلاة آخر جمعة في شهر رمضان المبارك هذا العام 1445في أجواء روحانية ملؤها الأمن والطمأنينة والسلام، راجين الله أن يتقبّل منهم الصيام والقيام، وأن يختم لهم الشهر الفضيل بالمغفرة والرضوان.

ورصدت “واس” مشاهد توافد المصلين إلى المسجد النبوي قبل صلاة الجمعة، حيث بادرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي منذ وقت مبكر بتهيئة المسجد وسطحه وساحاته لاستقبال المصلين، ووضع الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامتهم وراحتهم، ليؤدوا العبادات والذكر وتلاوة القرآن والاستماع لخطبة الجمعة في سكينة وطمأنينة.