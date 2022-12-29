قانوني: لا يجوز فسخ عقد العويس مع الهلال إلا في حالتين

الحارس الدولي الكبير محمد العويس، أصبح قريب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكـــرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الشتوي القادم، خاصة في ظل قلة مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

أنباء عن رحيله

وكشف سعيد العويران، أسطورة الكرة السعودية، أن رحيل الحارس محمد العويس، عن نادي الهلال، في الميركاتو القادم؛ جاء بسبب غضبه من قلة مشاركاته مع الزعيم بالمباريات، حيث كــان بديلًا دائم.

وقال العويران في مقطع فيديو، أن الإدارة الهلالية فضلت الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، على العويس، وأن الثاني بات قريبًا من الاحتراف في الدوري الإماراتي عبر بوابة نادي الوصل، وذلك حال رحيله عن الهلال.

قانوني يحسم الجدل

وفي سياق متصل، قال القانوني محمد الدويش خبير اللوائح، حول فسخ عقد محمد العويس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد تدهور علاقة اللاعب والنادي بسبب استبعاده المستمر بالمـــباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكشف الدويش: “للذين يتبادلون خبر محمد العويس، لايجوز فسخ العقد من طرف واحد أثناء الموسم، لابد من التراضي بين النادي واللاعب أو ينتظر من يريد الفسخ حتى ينتهي الموسم، الحالي ويدفع الشرط الجزائي إنْ لم يكن لديه سبب مشروع للفسخ”.

وأضاف: “لهذا خسر النصر قضيته الدولية ضد حمدالله”، فيما كانت هناك أنباء قوية، تربــط بين محمد العويس ونادي اتحاد جدة، بداية من موسم 2023-2024؛ حيث يبحث العميد، عن حارس جديد، خاصة وأن البرازيلي مارسيلو غروهــي، بات قريبًا من الرحيل.

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